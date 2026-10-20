المباشرة بتصفير الرسوم الكمركية على هذه المواد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " للكمارك باشرت بتنفيذ رقم (576) لسنة 2026، القاضي بتصفير جميع الرسوم الكمركية المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية والأدوية المستوردة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول 2026، ولغاية 31 كانون الأول 2026".وأكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر ، أن "الهيئة باشرت باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار في المراكز الكمركية كافة، بما يضمن انسيابية دخول المواد المشمولة، وتسهيل إجراءات التخليص الكمركي، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".وأوضح أن "الهيئة ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لقرارات "، مشيراً إلى أن "تصفير الرسوم الكمركية يأتي في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأسواق المحلية، وتعزيز المعروض من المواد الغذائية والدوائية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين".وأضاف أن "الهيئة ستواصل متابعة تنفيذ القرار ميدانياً، والتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، لضمان سرعة إنجاز المعاملات الكمركية للمواد المشمولة، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والصحية والرقابية المعتمدة".وشدد على أن "الهيئة العامة للكمارك ماضية في تنفيذ التوجهات الحكومية بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المصلحة العامة"، مؤكداً أن "خدمة المواطن واستقرار الأسواق يمثلان أولوية أساسية في تنفيذ السياسات والإجراءات الكمركية".