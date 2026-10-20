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الرافدين يباشر صرف فوائد سندات إعمار للإصدارية الأولى وفق مواعيد الاستحقاق
محليات
2026-10-20 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
65 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الثلاثاء، المباشرة بصرف فوائد سندات إعمار للإصدارية الأولى وفق مواعيد
الاستحقاق
.
وذكر المصرف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "
مصرف الرافدين
باشر صرف الفوائد نصف السنوية لحملة سندات إعمار للإصدارية الأولى، وفق مواعيد
الاستحقاق
المحددة، في إطار تقديم خدماته لحملة السندات ودعم الثقة بالاستثمار في السندات الحكومية".
وأوضح أن "الصرف يشمل الفوائد المستحقة عن سندات فئة المليون دينار عراقي، التي تُدفع فوائدها كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، وفق شروط الإصدارية".
ودعا المصرف حاملي السندات المشمولة إلى "مراجعة فروعه في
بغداد
والمحافظات لتسلّم مستحقاتهم"، مؤكداً "حرصه على تسهيل إجراءات الصرف وسرعة إنجاز المعاملات".
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