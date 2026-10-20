ضبط محاولة تهريب 180 إبرة فلر كورية المنشأ في منفذ الشيب الحدودي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية منفذ الشيب الحدودي، بناءً على المعلومات الواردة من في المنفذ، من ضبط سائق شاحنة في بوابة دخول المنفذ أثناء محاولته تهريب مادة (إبر فلر) عدد (180) إبرة كورية المنشأ".وتابعت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته إلى مركز شرطة الشيب لعرضه أمام أنظار السيد المختص".