لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق "تيكتوكر"

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باتخاذ إجراءات قانونية بحق التيكتوكر "تالة صفوان".

وقال المصدر في حديث لـ ، " في تتخذ الإجراءات القانونية بحق المدعوة (تالة فريد رمضان) بعد نشرها محتوى هابطاً ومخالفاً للآداب العامة".

وتنفذ العراقية بين فترة وأخرى، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".