أمانة بغداد واتحاد المهندسين العرب يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون​

وجاء في بيان للأمانة، "وقّعت أمانة واتحاد المهندسين العرب مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتطوير العمراني والحضري، والحفاظ على التراث الهندسي العربي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بواقع العاصمة بغداد وتعزيز التعاون بين المؤسسات الهندسية في البلدان العربية".

ووقّع المذكرة وفق البيان عن أمانة بغداد وكيلها للشؤون الفنية ، فيما وقّعها عن الأمين العام عادل إبراهيم الحديثي، برعاية ، وحضور وكلاء للشؤون الفنية والبلدية والإدارية، والمديرين العامين لدوائر امانة بغداد ونقيب المهندسين العراقيين.



وأضاف البيان أن "أمين بغداد، أكد خلال كلمة له، أهمية هذه الخطوة في ترسيخ شراكة مهنية وعلمية تتيح الاستفادة من الخبرات العربية والتجارب الرائدة في مجالات التخطيط والتطوير الحضري، وتأهيل الشوارع والمواقع التاريخية والتراثية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في إدارة المدن وتطوير بنيتها التحتية".



وأشار الامين إلى أن " تطوير المدن لا يتحقق بالجهود المنفردة، بل من خلال تكامل الخبرات وتبادل المعرفة والانفتاح على التجارب الناجحة، لافتاً إلى أن أمانة بغداد "تتطلع إلى ترجمة بنود المذكرة إلى برامج ومبادرات عملية تعزز قدراتها الفنية والمؤسسية، وتسهم في تطوير الخدمات والمشاريع العمرانية، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للعاصمة".