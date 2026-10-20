مصدر أمني يكشف عن إغلاق "منفذ الشيب" صباح يوم غد

كشف مصدر أمني، مساء الثلاثاء، عن إغلاق "منفذ الشيب" في بين وإيران صباح يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ ، "سيتم إغلاق منفذ الشيب عند الساعة السادسة صباح يوم غد الاربعاء". وأضاف المصدر أن "الاغلاق بتوجيهات من لأمور فنية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.