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ذروتها ثلاثة ايام.. زخات مطر رعدية واعلى حرارة 36 مئوية
محليات
2026-10-21 | 02:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
913 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، تساقطاً للأمطار وتقلبات في درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً في
المنطقة الجنوبية
والاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية مصحوباً بزخات مطر فيها تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في
المنطقة الشمالية
".
وأضاف أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم يتحول بعد الظهر الى صحو في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأشار إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم وغائماً في الأقسام الغربية من البلاد مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فتكون جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، موضحا أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مصحوب بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".
وتابع أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ ستتراوح بين 27-36".
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