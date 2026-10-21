في العراق.. منع ادخال لحوم هندية

وتأتي هذه العملية في وقت تكثف فيه إجراءاتها الرقابية عبر تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لإحكام السيطرة على حركة التبادل التجاري ومنع إدخال المواد المحظورة.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "دائرة البيطرة التابعة للوزارة قام بضبط إرسالية لحوم مقطعة من منشأ هندي في منفذ طريبيل، لعدم مطابقتها للضوابط والشروط المعمول بها".وأكد الحطاب أن "عملية إعادة الشحنة إلى الجانب تمت بشكل فوري ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية في المنفذ، بهدف الحد من دخول أي مواد غذائية غير مسموح باستيرادها أو مخالفة للمواصفات النافذة".ولضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات، كشف الحطاب عن "تشكيل وزارة الزراعة لفريق عمل مشترك في منفذ طريبيل الحدودي، يضم ممثلين عن مركز شرطة المنفذ، والمحجر البيطري، فضلاً عن ممثلين عن جهازي المخابرات الوطني والأمن الوطني".وأوضح أن "مهام الفريق ترتكز على تعزيز إجراءات المتابعة والتدقيق، وتدقيق المستندات والكشف الميداني على المواد الواردة للبلاد"، مؤكداً "إخضاع جميع الإرساليات الغذائية -دون تمييز- للفحص والتدقيق الدقيق للتأكد من استيفائها للضوابط الصحية والبيطرية".