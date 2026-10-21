في حادثين منفصلين.. ضبط عملات مزيفة في الشلامجة والشيب

– محليات



أعلنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، اليوم الأربعاء، ضبط متهم عراقي الجنسية بحوزته مبلغ مزيف من العملة المحلية، أثناء محاولته عبور المنفذ.

وذكرت المديرية في بيان، أن المبلغ المضبوط من فئة 25 ألف دينار عراقي، وكان مخبأً ومقسماً إلى قسمين داخل المحفظة الشخصية للمتهم.



وأضافت أنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى الجريمة المنظمة في ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما ذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، ان "مديرية منفذ الشيب الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي وبحوزته مبلغ من العملة الأجنبية والمحلية مزيفة كان يروم إدخالها إلى البلاد".

وبينت ان "عملية الضبط تمت من قبل منتسبي هيأة المنافذ الحدودية ومركز شرطة الكمرك أثناء تفتيش المسافر في صالة القدوم"، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالته إلى مركز شرطة منفذ الشيب لعرضه أمام أنظار السيد المختص".