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العراق يتوسط بين الدول المتحاربة
محليات
2026-10-21 | 03:52
Alsumaria Tv
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205 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن رئيس تحالف قوى
الدولة الوطنية
،
السيد عمار الحكيم
، اليوم الأربعاء، عن وساطة عراقية بين الدول المتحاربة والتخفيف من التوتر بالمنطقة.
وقال السيد
الحكيم
في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ
كربلاء
المقدسة
على هامش زيارته للمحافظة وحضرته
السومرية نيوز
،: "تشرفنا بزيارة كربلاء المقدسة التي تستقبل ملايين الزائرين، هذه المحافظة التي تحظى بمجاورة
سيد الشهداء
"، منوهاً بأن "هذه المحافظة تمثل قصة نجاح في تقديم الخدمات والإعمار، فالجميع يعمل في إطار الفريق الواحد لخدمة هذه المحافظة".
وأضاف: "تطرقنا مع المسؤولين في المحافظة إلى ما يجري من أحداث في المنطقة قد تسبب في نشوب حرب، كما تطرقنا الى الوضع الاقتصادي للبلد وما يواجهه من مشاكل مالية، إضافة إلى مناقشة مشاكل الفلاحين ومستحقاتهم المالية والمشاكل الأخلاقية والمخدرات ومشاريع محو الامية"، معبراً عن أمله أن "تبقى كربلاء شامخة كشموخ سيد الشهداء".
وشدد على "ضرورة أن تؤخذ الزيارات المليونية وعدد السكان في نظر الاعتبار من قبل وزارة الكهرباء في ما يخص حصة المحافظة من
الطاقة الكهربائية
، حيث أننا ننظر الى كربلاء المقدسة وفقاً لعدد ساكنيها وليس لما هو موجود في السجلات الرسمية لعدد السكان".
وأردف بالقول: إن "الموازنة الاتحادية لا تضم فقرة عن مشروع الزائر دولار على غرار مشروع البترو دولار".
وأضاف، أن "المحافظة التي تنجز مشاريعها بقدراتها الذاتية ينبغي أن تكافأ من قبل
الحكومة الاتحادية
، لكي تشجع المحافظات الأخرى أن تحذو حذو كربلاء المقدسة في تقديم الخدمات لمواطنيها".
واختتم بالقول: إن "هناك مشروعاً أطلقه
العراق
للوساطة بين الدول المتحاربة في
الخليج
والتخفيف من التوتر في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على العراق".
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