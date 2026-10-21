العراق يتوسط بين الدول المتحاربة

وقال السيد في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ على هامش زيارته للمحافظة وحضرته ،: "تشرفنا بزيارة كربلاء المقدسة التي تستقبل ملايين الزائرين، هذه المحافظة التي تحظى بمجاورة "، منوهاً بأن "هذه المحافظة تمثل قصة نجاح في تقديم الخدمات والإعمار، فالجميع يعمل في إطار الفريق الواحد لخدمة هذه المحافظة".وأضاف: "تطرقنا مع المسؤولين في المحافظة إلى ما يجري من أحداث في المنطقة قد تسبب في نشوب حرب، كما تطرقنا الى الوضع الاقتصادي للبلد وما يواجهه من مشاكل مالية، إضافة إلى مناقشة مشاكل الفلاحين ومستحقاتهم المالية والمشاكل الأخلاقية والمخدرات ومشاريع محو الامية"، معبراً عن أمله أن "تبقى كربلاء شامخة كشموخ سيد الشهداء".وشدد على "ضرورة أن تؤخذ الزيارات المليونية وعدد السكان في نظر الاعتبار من قبل وزارة الكهرباء في ما يخص حصة المحافظة من ، حيث أننا ننظر الى كربلاء المقدسة وفقاً لعدد ساكنيها وليس لما هو موجود في السجلات الرسمية لعدد السكان".وأردف بالقول: إن "الموازنة الاتحادية لا تضم فقرة عن مشروع الزائر دولار على غرار مشروع البترو دولار".وأضاف، أن "المحافظة التي تنجز مشاريعها بقدراتها الذاتية ينبغي أن تكافأ من قبل ، لكي تشجع المحافظات الأخرى أن تحذو حذو كربلاء المقدسة في تقديم الخدمات لمواطنيها".واختتم بالقول: إن "هناك مشروعاً أطلقه للوساطة بين الدول المتحاربة في والتخفيف من التوتر في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على العراق".