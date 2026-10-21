بعد سنوات من التراجع.. بحيرة الحبانية تنتعش مائياً (صور)

ويأتي ارتفاع منسوب المياه بالتزامن مع وصول الإطلاقات المائية إلى البحيرة، ما أعاد إليها كميات من المياه بعد سنوات شهدت خلالها تراجعاً في مستوياتها.وتُعد من المسطحات المائية المهمة في ، إذ تمثل مورداً مائياً له أبعاد بيئية وسياحية، فضلاً عن دورها في دعم الأنشطة المرتبطة بالمياه في المنطقة.ويُظهر وصول الإطلاقات المائية وارتفاع المنسوب تطوراً مهماً في واقع البحيرة، وسط ترقب لانعكاسات هذه الزيادة على بيئتها الطبيعية ومحيطها.