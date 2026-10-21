ترقب مصير 5 منافذ.. رويترز تكشف اسرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين عند المنفذ أن قررت إغلاقه، فيما أوضح مصدر ثالث أن القرار يهدف إلى مراجعة الترتيبات الأمنية، التي وصفها بأنها "ضعيفة وغير كافية".وبحسب وسائل إعلام، من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة إغلاقاً تدريجياً لعدد من المنافذ الحدودية مع ، في وقت لم يتضح فيه عدد المعابر التي سيشملها القرار من أصل ستة منافذ تربط البلدين، وسط غياب إعلان رسمي من أو هيئة المنافذ الحدودية بشأن تفاصيل الإجراءات.في المقابل، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن قرار بغداد جاء بطلب من ، ضمن ما وصفته بخطة العزل الاقتصادي المفروضة على إيران، مشيرة إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى الإبقاء على منفذين حدوديين فقط مفتوحين بين البلدين.وسبق أن أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب خلال الشهر الماضي، على خلفية تحقيق أمني عقب استهداف بطائرات مسيّرة انطلاقاً من جزيرة في ، الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية.