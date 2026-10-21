المفوضية تحدد إجراءات جديدة عند فقدان بطاقة الناخب للمرة الثانية

وبحسب القرار رقم (7) للمحضر الاعتيادي رقم (28)، المؤرخ في 20 تشرين الأول 2026، يتعين تعزيز معاملة الفقدان بقرار من المحكمة المختصة، ومصادقة على محضر الفقدان المعنون إلى المفوضية.كما اشترط القرار توقيع الناخب على التعهد الخاص بفقدان البطاقة، ووضع البصمة الحية، وإرفاق نسخة ضوئية من المستمسكات الشخصية.وكلّف الإدارة الانتخابية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مع نشره في الموقع الإلكتروني للمفوضية.