التربية ترفض تقييد حرية الطالبات في ارتداء الحجاب

وقالت الوزارة إن حرية الملبس والمظهر تمثل إحدى صور التعبير عن الخيارات الشخصية، مشددة على أن احترام التنوع الثقافي والخصوصية المجتمعية يجسد قيماً إنسانية ، بعيداً عن التمييز والإقصاء أو المساس بحقوق الآخرين.وأضافت أن التسامح والمحبة والسلام تمثل ركائز أساسية للتعايش بين الشعوب، فيما يشكل احترام الاختلاف وتقبل التنوع سبيلاً إلى حياة يسودها التفاهم والأخوة، وتُصان فيها كرامة الإنسان وحريته.