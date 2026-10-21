السجن 7 سنوات بحق مدان هرّب 28 أجنبياً داخل شاحنة إلى بغداد

وذكر إعلام القضاء في بيان أن المدان نقل الأشخاص داخل شاحنة كبيرة "تريلة"، قادماً من ، بهدف إيصالهم إلى العاصمة .وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (6/ سابعاً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، واستدلالاً بأحكام المادة (132/2) من قانون العقوبات.