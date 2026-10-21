العراق يباشر إجراءات إعادة 6 مهاجرين دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية

وقال الصحاف، بحسب ، إن المتابعة المستمرة من قبل السفارة أسفرت عن الكشف عن مصير العراقيين الستة، مبيناً أنهم وصلوا إلى مبنى السفارة في العاصمة ، وبدأت الإجراءات الخاصة بإثبات عائديتهم إلى جمهورية تمهيداً لاستكمال عودتهم.وأضاف أن السفارة تولي ملف المهاجرين أهمية كبيرة، وتنسق بشكل يومي مع السلطات المعنية في طرابلس لمتابعة المستجدات المتعلقة بهم.وفي سياق متصل، أشار الصحاف إلى استمرار التنسيق مع لاستكمال إجراءات مطابقة فحوص الحمض النووي (DNA)، التي سلمتها السفارة سابقاً، مع 18 جثة يُشتبه في أنها تعود لعراقيين.وأكد أن شبكات تهريب وتجارة البشر تواصل استهداف ، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي واتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية والتنسيقية بين العراق وليبيا للحد من هذه الظاهرة.