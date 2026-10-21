السجن مدى الحياة بحق مدان بإفشاء أسرار الدفاع عن العراق لدولة معادية

– محليات



أصدرت المركزية، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة معادية، وفقاً لما أعلنه .

وذكر إعلام القضاء في بيان أن المدان زوّد جهات خارجية مشبوهة بمعلومات أمنية دقيقة تتعلق بمواقع ومصالح حكومية ومؤسسات عامة، بهدف استهدافها، مقابل الحصول على مبالغ مالية.



وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (177/2)، الشق الثاني، من قانون العقوبات.