المالكي واللامي يبحثان واقع الصحافة والإعلام في العراق والوطن العربي

وأكد ، خلال اللقاء، أهمية الصحافة والإعلام في بناء الدولة وترسيخ القيم الديمقراطية، مشيداً بدور العراقيين في إقامة مؤتمر في .وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في العاصمة يعكس، بحسب تعبيره، ما تشهده من استقرار أمني، فضلاً عن حملات إعادة الإعمار والبناء في مختلف القطاعات.من جانبه، استعرض أبرز التحديات التي تواجه الأسرة الصحفية، والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية العربية بما يسهم في تطوير المهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين.