استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل ميناء الفاو العراقي

وافادت الهيئة في بيان لها بأن الحادث وقع على مسافة تقدر بنحو 30 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء .ونقلت الهيئة عن قبطان السفينة تأكيده أن "السفينة تعرضت للاستهداف بصاروخ"، في حين طمأنت الهيئة بأن جميع أفراد الطاقم بخير وبصحة جيدة، ولم تسفر العملية عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار بيئية جراء الانفجار.وعلى خلفية الحادث، دعت بقية السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وإبلاغ الجهات المعنية فوراً عن أي نشاط مريب، بينما باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيله.