السفير العراقي يلتقي نواف سلام في بيروت.. مباحثات لتوسيع مجالات التعاون

وذكر بيان صادر عن في ، أن سلام رحّب بالسفير ، وقدم له التهاني بمناسبة تسنّمه مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الدبلوماسية.وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع ولبنان، وبحث سبل توطيدها وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.وتناول اللقاء، بحسب البيان، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.