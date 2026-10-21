محكمة تحقيق الكرخ الثالثة تستدعي مسؤولاً في هيئة الضرائب على خلفية شكوى بالإساءة

أصدرت ، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، تكليفاً بالحضور بحق ، مدير في ، للتحقق مما نُسب إليه بشأن شكوى تتعلق بجريمة الإساءة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فإن التكليف يقضي بحضور المشكو منه أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، للتحقيق في الشكوى المقدمة بحقه، وفق أحكام المادة 435 من قانون العقوبات.



وأشارت الوثيقة إلى أنه في حال عدم الحضور خلال المدة المحددة، ستصدر مذكرة قبض بحقه، وفق ما ورد فيها.