الوائلي في تصريح جديد: توجيه بتأهيل المنافذ واستحداث طرق جديدة

وقال رئيس هيئة المنافذ الفريق ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس بشأن رفع مستوى التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية، ولا سيما المنافذ الرابطة بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين".وأضاف أن "القرار جاء استجابة لمناشدات التجار والمستوردين العراقيين بشأن شحنات الخضراوات في الجانب الإيراني واحتمال تعرضها للتلف"، مبيناً أن "توجيه رئيس مجلس الوزراء أسهم في إدخال هذه البضائع بصورة مباشرة، الأمر الذي انعكس على أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية".وأوضح الوائلي أن "الهيئة تتابع المناشدات المتعلقة بحركة التجارة والاستيراد، وتعمل على تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتوفير فرص العمل للسائقين والعمال، فضلاً عن رفد السوق العراقية بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية".وأشار إلى أن "حركة دخول البضائع من إلى العراق تشهد انسيابية"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه مؤخراً بتنفيذ أعمال تطوير وتأهيل للمنافذ الحدودية، واستحداث طرق جديدة، وتجهيزها بأجهزة فحص متطورة، استناداً إلى تقييم واقع البنى التحتية واحتياجاتها".وأكد أن الهيئة "ستواصل خلال الأيام المقبلة تنفيذ أعمال التأهيل والتطوير وتوفير الأجهزة الضرورية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتعزيز كفاءة المنافذ الحدودية ودعم التبادل التجاري".