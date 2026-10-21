تتضمن تخفيض فواتير الكهرباء.. تعليمات ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية في المنازل

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "في إطار توجهات وزارة الكهرباء لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، قرر ، في جلسته أمس الثلاثاء، تصفير الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة إلى ، دعماً للتوجه نحو مصادر وتخفيف كلف اقتناء هذه المنظومات".واوضح ان "القرار جاء عقب مقترح رسمي تقدّم به وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، إلى رئيس مجلس الوزراء تضمّن طلب تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية ومكوناتها، بهدف تشجيع المواطنين على اقتنائها".واضاف ان "وزارة الكهرباء، انجزت تنفيذاً لتوجيهات الوزير، إعداد مسودة تعليمات تنظيم ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية الوطنية، تضمنت (40) مادة، تهدف إلى تنظيم آليات الربط وتبادل بين المواطنين والشبكة الوطنية"، مشيرا الى ان "التعليمات المقترحة، تتيح بعد إقرارها، للمواطنين ربط منظوماتهم الشمسية بالشبكة الوطنية باستخدام المقاييس الذكية، بما يسهم في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء للمواطنين وفقاً لكميات الطاقة المتبادلة".ونوه ان "الوزارة فاتحت لاستكمال الصياغة القانونية للتعليمات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وفق السياقات الأصولية"، موضحا ان "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وزارة الكهرباء لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتخفيف الأحمال عن ، بما يدعم استقرار المنظومة الكهربائية ويحسّن كفاءة استخدامها".