الرافدين يعلن بالأرقام حصيلة المستحقات الائتمانية

– محلي

أعلن ، اليوم الأربعاء، عن تحصيل مستحقات ائتمانية متأخرة السداد تجاوزت (23٫3) مليار دينار عراقي، فضلاً عن نحو (280) ألف دولار أمريكي، خلال الربع الثالث من عام 2026، ضمن أعمال المتابعة والتحصيل وإدارة المحفظة الائتمانية.



وأكد المصرف "مواصلة متابعة مستحقاته وفق الضوابط المعتمدة، مع إتاحة مراجعة الفروع للمقترضين لتحديد التزاماتهم وبحث سبل تسويتها ضمن الأطر القانونية"، مثمّناً "تعاون الزبائن في الوفاء بالتزاماتهم، بما يعزز انتظام السداد واستدامة ".

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، إن "المبالغ المحصّلة خلال المدة من 1 تموز ولغاية 30 أيلول 2026 بلغت (23٬325٬910٬931) ديناراً عراقياً و(279٬862) دولاراً أمريكياً، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية المتاحة للمصرف ودعم نشاطه المصرفي والتمويلي".وأكد المصرف "مواصلة متابعة مستحقاته وفق الضوابط المعتمدة، مع إتاحة مراجعة الفروع للمقترضين لتحديد التزاماتهم وبحث سبل تسويتها ضمن الأطر القانونية"، مثمّناً "تعاون الزبائن في الوفاء بالتزاماتهم، بما يعزز انتظام السداد واستدامة ".