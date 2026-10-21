اطلاق التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم إطلاق التقديم الإلكتروني إلى الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2027/2026، بالتزامن مع إطلاق الدليل الخاص بها وفتح بوابة التقديم عبر تطبيق (منصة قدم)".وأضافت ان "التقديم يستمر الى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2026/10/27، ويحق للطالب التقديم على (من سبعة الى خمسين خيارا) تتضمن جميع قنوات التقديم التي ستظهر ضمن استمارة إلكترونية موحدة بما يتيح للمتقدمين الاطلاع عليها والتقديم من خلال استمارة واحدة".