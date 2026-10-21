السومرية نيوز تنشر رابط التقديم على الجامعات والكليات الأهلية

وأكدت في بيان ورد لـ ، ان "التقديم يستمر الى غاية يوم الثلاثاء الموافق 2026/10/27"، مشيرة الى انه "يحق للطالب التقديم على (من سبعة الى خمسين خيارا) تتضمن جميع قنوات التقديم التي ستظهر ضمن استمارة إلكترونية موحدة بما يتيح للمتقدمين الاطلاع عليها والتقديم من خلال استمارة واحدة".دليل الجامعات والكليات الأهلية👇: