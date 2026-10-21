التعليم تطلق استمارة التقديم إلى قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص

وذكر بيان للوزارة، انه "تتضمن ضوابط التقديم ألا يقل معدل الطالب المتقدم عن الحد الأدنى للقبول المركزي بثلاث درجات في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات في كليات المجموعة الهندسية وخمس درجات في كليات العلوم وست درجات في بقية التخصصات".وتتيح الوزارة – وفق البيان – "التقديم لخريجي السنتين الدراسيتين 2025/2024 و2026/2025، فيما تؤكد أن قبول الطالب السابق ضمن قنوات المركزي أو المباشر أو المسائي أو يلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق".وأوضحت الوزارة ان التقديم الإلكتروني يستمر الى غاية يوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين الأول 2026".