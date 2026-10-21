اجتماع حكومي بشأن أسعار الدواجن واللحوم والبيض

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وكيل الوزارة الفني ، ترأس اجتماع لجنة المحافظة على استقرار أسعار انتاج الدجاج الحي والمجزور وكرتون بيض المائدة المحلي واللحوم الحمراء ومراقبة السوق، بحضور السادة الأعضاء من الوزارة والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وممثلين عن القطاع الخاص".وأضافت ان "الاجتماع تخلل بحث التقلبات السعرية الأخيرة على خلفية القرارات الصادرة مؤخراً، وتقييم أثرها الاقتصادي الراهن والتوقعات الممتدة للـشهرين المقبلة، فضلاً عن استعراض اثر ارتفاع سعر الصرف على أسعار المواد العلفية والأدوية واللقاحات البيطرية".وبينت ان "الاجتماع خلُص الى مراجعة أسعار التكلفة ومدى تناسبها مع مستجدات السوق، فضلاً عن بحث آليات ضمان استقرار أسعار البيض والدجاج المجزور في السوق المحلية، والحفاظ على انسيابية توفير الكميات الكافية في السوق المحلي وضرورة اعتماد مواصفات فنية ورصينة للمنتجات المستوردة والمحلية أسوةً بالممارسات المعمول بها دولياً".