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في العراق.. اكتشاف نوع جديد من السناجب
محليات
2026-10-21 | 11:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلن المصور البيئي
صابر
دري، اليوم الأربعاء، توثيق وجود السنجاب الأرضي لآسيا الصغرى، أحد الأنواع الحيوانية النادرة، للمرة الأولى في
العراق
، بعد رصده بالقرب من قرية دري في منطقة بارزان قرب الحدود التركية.
وقال دري للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "رصد السنجاب الأرضي لآسيا الصغرى يمثل اكتشافاً بيئياً وعلمياً جديداً، إذ جرى توثيق وجوده للمرة الأولى في
العراق
بالقرب من قرية دري بمنطقة بارزان، قرب الحدود التركية".
وأضاف أن "الصور التقطت قبل نحو عام، لكنها بقيت محفوظة في الأرشيف؛ بسبب عدم توافر معلومات كافية آنذاك عن نوع الحيوان، قبل أن يعاد التحقق لاحقاً من هويته وندرته".
وأشار إلى أن "الصور تخضع حالياً للبحث والتقييم من قبل عدد من المراكز البحثية والجامعات الدولية في
ألمانيا
والهند؛ بهدف التحقق من النوع واعتماد تسجيله ضمن سجلات التنوع الأحيائي في
إقليم كردستان
والعراق".
وأوضح أن "السنجاب الأرضي لآسيا الصغرى، المعروف باسم (Asia Minor Ground Squirrel)، ينتمي إلى
فصيلة
السنجابيات (Sciuridae)، ويعيش بصورة أساسية في منطقة
الأناضول
"، مبيناً أن "توثيق وجوده في إقليم
كردستان
والعراق يمثل إضافة جديدة إلى المعلومات المتاحة بشأن الانتشار الجغرافي للأنواع الحيوانية في المنطقة".
وبين أن "هذا النوع يتميز بجسم ممتلئ وأطراف قصيرة وذيل قصير، فضلاً عن حلقة بيضاء رفيعة تحيط بالعينين، فيما يتراوح لون فرائه الظهري بين البني الفاتح والرمادي والأصفر الباهت، ويكون الجزء السفلي من جسمه أفتح لوناً"، لافتا الى أن "طول جسم الذكور البالغة يتراوح بين 25 و28 سنتيمتراً، من دون احتساب الذيل، وتكون الذكور عادة أكبر حجماً من الإناث".
ولفت إلى أن "غذاء هذا النوع يعتمد بصورة رئيسة على بذور النباتات وأوراقها والأعشاب والبراعم، كما يتغذى أحياناً على الحشرات، ويحفر جحوراً وممرات تحت الأرض يستخدمها للمأوى والحماية من الحيوانات المفترسة"، موضحا أن "السنجاب الأرضي لآسيا الصغرى ينشط خلال النهار ويدخل في سبات شتوي، فيما تختلف مدة نشاطه تبعاً للفصول والظروف المناخية".
وفي ما يتعلق بحالته البيئية، أوضح دري أن "هذا النوع يصنف ضمن فئة الأنواع القريبة من التهديد بالانقراض، وفقاً للبيانات المنسوبة إلى
الاتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة (IUCN)"، مشيراً إلى أن "تحويل الأراضي الطبيعية إلى أراضٍ زراعية وتجزئة الموائل الطبيعية من العوامل التي قد تؤثر في أعداده".
وأكد أن "نتائج الدراسات العلمية الجارية من شأنها تحديد أهمية هذا الرصد وإمكانية اعتماده رسمياً ضمن سجلات التنوع الأحيائي، بما يسهم في تعزيز المعرفة بالثروة الحيوانية والبيئات الطبيعية في إقليم كردستان والعراق".
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