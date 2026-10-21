هاجم زعيم ، ، اليوم الأربعاء، توجهات بعض الدول بمنع ارتداء الحجاب، فيما أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل انتشار المجتمع الميمي ومحاولة لقمع الأسس الإسلامية.



أدناه البيان الكامل للسيد :