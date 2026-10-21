استئناف العمل في مشروع مجاري أيمن الموصل

وذكرت المديرية في بيان مقتضب، انه "باشراف مباشر من مدير عام المجاري المهندس ، تم استئناف العمل في مشروع مجاري ".ويأتي استئناف العمل في المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنى التحتية لقطاع المجاري في مدينة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.