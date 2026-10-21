التعليم تعلن الموافقة على استضافة الطالبات الأذربيجانيات المحجبات في الجامعات العراقية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "هيئة الرأي في وافقت على دعوة الطالبات الأذربيجانيات المحجبات إلى الدراسة في الجامعات العراقية ضمن قنوات الدراسي ومبادرة ادرس في المعتمدة بما فيها قناة المنحة المجانية".وأضافت انه "تقرر تخفيض معدلات القبول لبعض التخصصات ضمن الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية والأهلية"، مشيرة الى انها "قررت تعديل تعليمات الامتحانات الجامعية رقم (11) لسنة 2026".وذكرت انه "تقرر منح مجالس الجامعات صلاحية البت في طلبات النقل والاستضافة على وفق الضوابط المعتمدة"، لافتة الى ان "هيئة الرأي في وزارة التعليم قررت منح مجالس الجامعات صلاحية معالجة الحالات الحرجة للعام الدراسي (2026-2027) وبما لا يزيد على درجة واحدة".