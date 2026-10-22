الامطار تشتد والانواء تنشر تقريرا جديدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر في وغائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس السبت المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم وغائم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن منها والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى حيث تكون جنوبية شرقية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ".واضافت ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون صحو مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم يتحول ليلا الى غائم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية وتكون شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية ".