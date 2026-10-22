العراق يستعد لتسلُّم قطع أثرية من واشنطن ولندن

وقالت مدير دائرة المتاحف في الهيئة، لمى الدوري، بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن القطع المنتظر وصولها من وبريطانيا تضم أسلحة نارية وأختاماً إسطوانية وخرزاً وتمثالاً لرجل عابد، فضلاً عن عملات معدنية وألواح مسمارية، مبينة أن هذه المقتنيات تعود إلى حقب تاريخية وحضارية مختلفة من الحضارتين والبابلية.وأضافت أن الهيئة نجحت أيضاً في إيقاف بيع العديد من القطع الأثرية العراقية الموجودة في المزادات ودور العرض العالمية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لاستعادتها، لافتة إلى احتمال وجود قطع أخرى محفوظة في مخازن بعض المؤسسات الأجنبية من دون عرضها، الأمر الذي يصعب تقدير أعدادها بدقة.وبينت أن شعبة الرصد تتولى توثيق البيانات الخاصة بكل قطعة يجري اكتشافها في المزادات أو دور العرض أو المتاحف الأجنبية، مع تحديد مكان عرضها ورقمها التعريفي والدولة الموجودة فيها، فضلاً عن جمع الصور والمعلومات المرتبطة بها.وتابعت أن هذه البيانات تعرض على المختصة لإعداد تقرير متكامل يتضمن المعلومات المتعلقة بالقطعة، والتحقق من أصالتها وعائديتها، وتحديد ملابسات خروجها من البلاد، وما إذا كانت قد سرقت من المتاحف أو خرجت نتيجة عمليات النبش غير القانوني.وأكدت أن استكمال التقرير الفني يمثل الخطوة الأولى في مسار المطالبة باسترداد القطع، إذ تعقب ذلك إجراءات قانونية ودبلوماسية تنفذ بالتنسيق مع الجهات القضائية والمعنية، وفقاً لطبيعة كل قضية والظروف المحيطة بها.ولفتت إلى أن جهود الاسترداد تشمل التنسيق مع وزارات العدل والخارجية والداخلية وسفارات في الخارج، إلى جانب لمتابعة الملفات عبر القنوات الرسمية.