العراق يستعد لتسلُّم قطع أثرية من واشنطن ولندن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتجاوز لايبزيج برباعية في دوري أبطال أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-579466-639282483095111057.jpeg
العراق يستعد لتسلُّم قطع أثرية من واشنطن ولندن
محليات
2026-10-22 | 02:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
121 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تستعد
الهيئة العامة للآثار والتراث
لتسلم قطع أثرية من
لندن
وواشنطن، في وقت نجحت فيه في إيقاف بيع عدد من القطع المعروضة في المزادات ودور العرض العالمية تمهيداً لاستعادتها ضمن إجراءات قانونية ودبلوماسية.
وقالت مدير دائرة المتاحف في الهيئة، لمى الدوري، بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن القطع المنتظر وصولها من
الولايات المتحدة
وبريطانيا تضم أسلحة نارية وأختاماً إسطوانية وخرزاً وتمثالاً لرجل عابد، فضلاً عن عملات معدنية وألواح مسمارية، مبينة أن هذه المقتنيات تعود إلى حقب تاريخية وحضارية مختلفة من الحضارتين
السومرية
والبابلية.
وأضافت أن الهيئة نجحت أيضاً في إيقاف بيع العديد من القطع الأثرية العراقية الموجودة في المزادات ودور العرض العالمية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لاستعادتها، لافتة إلى احتمال وجود قطع أخرى محفوظة في مخازن بعض المؤسسات الأجنبية من دون عرضها، الأمر الذي يصعب تقدير أعدادها بدقة.
وبينت أن شعبة الرصد تتولى توثيق البيانات الخاصة بكل قطعة يجري اكتشافها في المزادات أو دور العرض أو المتاحف الأجنبية، مع تحديد مكان عرضها ورقمها التعريفي والدولة الموجودة فيها، فضلاً عن جمع الصور والمعلومات المرتبطة بها.
وتابعت أن هذه البيانات تعرض على
اللجنة الفنية
المختصة لإعداد تقرير متكامل يتضمن المعلومات المتعلقة بالقطعة، والتحقق من أصالتها وعائديتها، وتحديد ملابسات خروجها من البلاد، وما إذا كانت قد سرقت من المتاحف أو خرجت نتيجة عمليات النبش غير القانوني.
وأكدت أن استكمال التقرير الفني يمثل الخطوة الأولى في مسار المطالبة باسترداد القطع، إذ تعقب ذلك إجراءات قانونية ودبلوماسية تنفذ بالتنسيق مع الجهات القضائية والمعنية، وفقاً لطبيعة كل قضية والظروف المحيطة بها.
ولفتت إلى أن جهود الاسترداد تشمل التنسيق مع وزارات العدل والخارجية والداخلية وسفارات
العراق
في الخارج، إلى جانب
مجلس القضاء الأعلى
لمتابعة الملفات عبر القنوات الرسمية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
العراق يستعيد 80 قطعة أثرية مهربة من الخارج
03:27 | 2026-09-28
أكثر من 27 شهيداً من أبناء جنوب الموصل يستعد ذووهم لتسلّم رفاتهم وتشييعهم
10:10 | 2026-10-14
واشنطن ولندن تؤكدان التمسك بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز
16:40 | 2026-08-05
القبض على سارق عملة أثرية من كنيسة في بغداد
07:36 | 2026-08-16
قطع
العراق
الهيئة العامة للآثار والتراث
الهيئة العامة للآثار
مجلس القضاء الأعلى
الولايات المتحدة
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
اللجنة الفنية
الهيئة العامة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تصريح يخص تعديل رواتب الموظفين
محليات
47.02%
02:06 | 2026-10-21
تصريح يخص تعديل رواتب الموظفين
02:06 | 2026-10-21
ترقب مصير 5 منافذ.. رويترز تكشف اسرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران
محليات
18.53%
04:40 | 2026-10-21
ترقب مصير 5 منافذ.. رويترز تكشف اسرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران
04:40 | 2026-10-21
مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن اطلاق السلف الالكترونية
محليات
17.63%
08:07 | 2026-10-20
مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن اطلاق السلف الالكترونية
08:07 | 2026-10-20
حلم العمر يتحول الى كابوس.. وفاة عروسين في ليلة زواجهما
دوليات
16.81%
10:36 | 2026-10-20
حلم العمر يتحول الى كابوس.. وفاة عروسين في ليلة زواجهما
10:36 | 2026-10-20
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
اخترنا لك
التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
06:18 | 2026-10-22
مدير عام المجاري يبحث مع محافظ ديالى مستجدات المشاريع الخدمية
06:05 | 2026-10-22
التربية تقرر سنة عدم رسوب وتوصي بإجراء الدور الثالث للمراحل المنتهية
05:54 | 2026-10-22
العدل تعلن إطلاق نظام أتمتة معاملات البيع والشراء بمديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية
05:53 | 2026-10-22
مجلس القضاء: لا نعترف بدورات التأهيل لاختبار المعهد القضائي
05:50 | 2026-10-22
السيد الصدر يشكر طلبة العراق: نصرتم العفة والحجاب بوقفتكم الموحدة
05:36 | 2026-10-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.