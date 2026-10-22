الخطوط الجوية العراقية تطلق تصنيفات سعرية جديدة لتقليل كلفة السفر

وقال مدير عام الشركة مصطفى طالب، إن الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات وزير النقل وهب الحسني، وضمن التوجه نحو الارتقاء بخدمات بما يستجيب لمتطلبات المسافرين.وأوضح طالب أن النظام الجديد يوفر خيارات سعرية متعددة، تمنح المسافرين مرونة أكبر في اختيار التذاكر المناسبة لميزانياتهم، والمفاضلة بين كلفة السفر والخدمات التي يحتاجون إليها.وأضاف أن التصنيفات الجديدة تتضمن مستويات مختلفة من الخدمات والمزايا، تشمل أوزاناً متنوعة للأمتعة وإمكانية تعديل الحجوزات أو تغيير مواعيد الرحلات، وفقاً لشروط كل فئة، بما يوفر خيارات سفر أكثر مرونة لمختلف الشرائح.