المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والأدباء على طاولة ساري واللامي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير المالية، ، استقبل اليوم الخميس، رئيس ، ، وبحث معه واقع العمل الإعلامي في ، وسبل دعم الأسرة الصحفية وتعزيز دورها في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع".وأضافت أن "اللقاء شهد مناقشة موضوع المكافآت التشجيعية المخصصة للصحفيين والفنانين والأدباء، وسبل ضمان استمراريتها والعمل على زيادتها ضمن موازنة عام 2027، بما يسهم في دعم هذه الشرائح المهمة وتقدير إسهاماتها في المشهد الثقافي والإعلامي العراقي".وأكد الوزيربحسب البيان "حرص الوزارة على مواصلة دعم هذه الفئات، والعمل على تعزيز فرص تمكينها من أداء رسالتها المهنية والإبداعية، بما ينسجم مع أهمية الدور الذي تضطلع به في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الثقافية الوطنية".من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد الصحفيين العرب، "مواقف وزير المالية الداعمة للأسرة الصحفية، واهتمامه بملف المكافآت التشجيعية، وتوسيع مظلة الدعم المقدم للصحفيين، وتوفير مقومات الاستقرار المهني والمعيشي".