وزير الاتصالات يحسم الجدل بشأن حظر "ويز" ومخاوف انقطاع الإنترنت في العراق

وقال سند، خلال كلمة في "حوكمة الإنترنت" الذي أقامته في ، إنه "لا يوجد حظر على تطبيق ويز"، مضيفاً: "أنا لم أتراجع عن حظر تطبيق ويز، وستكون هناك تطبيقات بديلة".وأوضح أن شباباً عراقيين وشركات محلية عملوا على تطوير تطبيقات مختلفة، وقدموا إلى الوزارة عروضاً بشأن تطبيقات الخرائط وحركة مرور السيارات، معرباً عن اعتقاده بأن ظهور هذه البدائل سيؤدي إلى تراجع استخدام "ويز" مستقبلاً، حتى يصبح وجوده شكلياً من دون استخدام فعلي، بحسب تعبيره.وكان سند قد أعلن في وقت سابق توجه الوزارة نحو حظر تطبيق "ويز" في مطلع عام 2027، عازياً ذلك إلى كون التطبيق "إسرائيلي" الصنع، ومتحدثاً عن توفير بدائل محلية.وفي سياق آخر، تطرق وزير الاتصالات إلى التقارير والمخاوف المتعلقة باحتمالات استهداف أو قطع كابلات الإنترنت البحرية عبر أو ، مؤكداً أن العراق يمتلك منافذ دولية بديلة من شأنها ضمان استقرار الخدمة وتعزيز مرونة البلاد بوصفها مركزاً محورياً لمرور سعات الإنترنت (الترانزيت).وقال سند إن العراق يرتبط بنحو 11 منفذاً حدودياً دولياً، من بينها ستة منافذ مع إيران، ومنافذ أخرى مع بقية دول الجوار، مبيناً أنه في حال انقطاع الكابلات البحرية في أو مضيق هرمز، فإن الموقع الاستراتيجي للعراق قد يعزز دوره في مرور حركة الإنترنت (الترانزيت) بين .