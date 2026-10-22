السيد الصدر يشكر طلبة العراق: نصرتم العفة والحجاب بوقفتكم الموحدة

، في تغريدة موجّهة إلى الطلبة: "طلبتنا الأعزاء لكم مني فائق الشكر والتقدير وان وقفتكم الموحدة هذه خيراً مما يجمعون ويكيدون"، مضيفاً: "نصرتم العفة والحجاب فسيجلّلكم الله بالستر والعافية إن شاء الله".وفي السياق، أعلنت ، تنظيم وقفة احتجاجية في الجامعات، اليوم الخميس، استجابةً لدعوة ورفضاً لقرار منع الحجاب في أذربيجان.كما نظّمت مجموعة من المدارس وقفة تضامنية مع المحجبات في أذربيجان، تلبيةً لدعوة الصدر.