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السيد الصدر يشكر طلبة العراق: نصرتم العفة والحجاب بوقفتكم الموحدة
محليات
2026-10-22 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
179 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
وجّه زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الخميس، الشكر إلى طلبة
العراق
على وقفتهم الموحدة دعماً للحجاب ورفضاً لقرار منع ارتدائه في أذربيجان.
وقال الصدر
، في تغريدة موجّهة إلى الطلبة: "طلبتنا الأعزاء لكم مني فائق الشكر والتقدير وان وقفتكم الموحدة هذه خيراً مما يجمعون ويكيدون"، مضيفاً: "نصرتم العفة والحجاب فسيجلّلكم الله بالستر والعافية إن شاء الله".
وفي السياق، أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، تنظيم وقفة احتجاجية في الجامعات، اليوم الخميس، استجابةً لدعوة
الصدر
ورفضاً لقرار منع الحجاب في أذربيجان.
كما نظّمت مجموعة من المدارس وقفة تضامنية مع المحجبات في أذربيجان، تلبيةً لدعوة الصدر.
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