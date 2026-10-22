مجلس القضاء: لا نعترف بدورات التأهيل لاختبار المعهد القضائي

وذكر المجلس، في بيان، أن هذه الدورات تُعلن تحت عناوين مختلفة من حيث الأشخاص أو الجهات القائمة عليها، مشدداً على أنها لا تحظى باعتراف والمعهد القضائي، ولا علاقة للقضاء بها، داعياً حملة شهادة القانون إلى أخذ ذلك بنظر الاعتبار.وفي سياق آخر، عقد مجلس جلسته الثانية عشرة لعام 2026، صباح اليوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول، برئاسة رئيس ، القاضي .وأضاف البيان أن الجلسة شهدت تأبين القاضي المتقاعد الراحل فارس، فضلاً عن ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح مناصب قضائية، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة