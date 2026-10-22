التربية تقرر سنة عدم رسوب وتوصي بإجراء الدور الثالث للمراحل المنتهية

وذكر لوزير التربية، في بيان، أن هيئة الرأي أقرت، خلال جلستها المنعقدة إلكترونياً، إجراء الدور الثالث لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة، ليشمل الراسبين في جميع المواد.وأضاف البيان أن توصية هيئة الرأي بشأن إجراء الدور الثالث سترفع إلى لاستحصال الموافقة الأصولية على إجرائه.