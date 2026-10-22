مدير عام المجاري يبحث مع محافظ ديالى مستجدات المشاريع الخدمية

وذكر بيان للمديرية أن اللقاء عُقد في ، بحضور عدد من أعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر الخدمية والقطاعية، وشهد مناقشة تطورات المشاريع الجاري تنفيذها واحتياجات المرحلة المقبلة.وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المشترك بين للمجاري والحكومات المحلية، بهدف متابعة المشاريع القائمة وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتسريع تنفيذ بما ينسجم مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم.