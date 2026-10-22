التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وذكرت الوزارة في بيان، ان النتائج تتضمن قبول (5163) طالبا في الأقسام على وفق التخصصات المناظرة.وأكدت انه بإمكان الطلبة الحصول على نتيجة من خلال الدخول الى تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت.