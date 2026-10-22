الصافي يستذكر حرق الكتب وسلب مكتبة الحكيم: النجف صمدت بألف عام من العطاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتجاوز لايبزيج برباعية في دوري أبطال أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-579497-639282683930860960.jpg
الصافي يستذكر حرق الكتب وسلب مكتبة الحكيم: النجف صمدت بألف عام من العطاء
محليات
2026-10-22 | 08:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
326 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد ممثل المرجعية الدينية،
السيد أحمد الصافي
، اليوم الخميس، أن ألف عام من العطاء في الحوزة العلمية ليس بالأمر الهين، فيما أشار إلى أن
النجف
الأشرف تميزت بالتنوع المعرفي واحتضان مختلف العلوم.
وقال
الصافي
، خلال المؤتمر الثاني لألفية الحوزة العلمية الذي تقيمه العتبة
العباسية
المقدسة
في
النجف
الأشرف، إن "1000 عام من العطاء في الحوزة ليس بالأمر الهين، إذ قرأنا في التاريخ أن الكثير من الحضارات بدأت، ثم تهاوت لسبب أو لآخر"، مبيناً أن "أسباب التلاشي تتمثل في كثرة الصراعات، خصوصاً في الأعوام أو السنين أو القرون الماضية، في محاولة لطمس الهوية أو التكالب على توسيع الرقع الجغرافية".
وأضاف أن "
العراق
لم يكن بمعزل عن ذلك، بل كان محل الصراعات الكثيرة للدول المتعاقبة، ولا شك أن ذلك أثر بنحو ما من التأثير"، مشيراً إلى أن "الشيء الذي يلفت النظر هو أن الجانب الفكري والاجتهادي وقوة النجاة لا تزال كما هي، بل ساعدت في الكثير من الأحيان على درء الفتن، وتدخلت بين دول عظمى في ذلك الوقت، وحاولت إصلاح الحال".
وتابع أن "وجود المراقد الطاهرة في العراق كان له الدور الأساس في جاذبية هذا البلد لكثير من طلبة العلوم الدينية"، مشيراً إلى أنه لا يعلم إن كان الشيخ الطوسي، بعد أن خرج مضطراً من
بغداد
، قد لجأ إلى النجف الأشرف مضطراً أم مختاراً، موضحاً أنه "كان بإمكانه أن يذهب إلى غير النجف الأشرف، لكن يبدو أن رأيه الشريف كان موفقاً عندما استقر واختار النجف الأشرف قرب علي (عليه السلام)".؟
وبيّن أن "1000 عام من العطاء والفكر والحركة الدؤوبة في النجف تستدعي الوقفة"، مقدماً الشكر لكل من تجشم عناء السفر محبة للعلم والفكر، للمشاركة في البحوث التي يتضمنها المؤتمر، سواء السابقة منها أم الحالية، بعد انعقاد المؤتمر الأول في العتبة العلوية المقدسة.
وأكد الصافي أن هناك قضيتين مهمتين تستوقفان الناظر إلى النجف الأشرف، الأولى هي ترابية النجف، التي ترتبط بأمير المؤمنين، موضحاً أن "
أمير المؤمنين
شخصية يصعب أن نفهمها أو نقف عندها، ومن الصفات الظاهرة فيه أنه طلق الدنيا ثلاثاً"، لافتاً إلى أن "هذه الترابية يستشعرها كل من يدخل إلى
الحرم
الطاهر"، وأنها السمة الدائمة في النجف.
وتابع أن القضية الثانية تتمثل في التنوع المعرفي، الذي جعل النجف الأشرف "بمثابة رياض نضرة تضم جميع أنواع المعرفة"، إذ تضم الشعر والأدب والمنظومات العلمية الأصولية والفقهية، فضلاً عن العلوم الأخرى، ولا سيما علمي
الفقه
والأصول اللذين كانا ولا يزالان يحظيان بالأولوية في دراسة طالب الحوزة.
وأشار إلى أن علم الأصول أصبح يحتوي على الكثير من المسائل الأخرى، لافتاً إلى استحداث مراكز تستنطق التراث
النجفي
لما يضمه من علوم كثيرة، موضحاً أن النجف مرت بأدوار عديدة، ولم يتمكن الكثير من المؤلفين من طباعة كتبهم نتيجة الظروف الصعبة، ومنها الفقر، فيما حُفظت بعض الكتب وطالت يد الطغيان كتباً أخرى.
ولفت إلى أن آخر تلك الحوادث كان عام 1991، عندما سُلبت مكتبة
الحكيم
العامة، مشيراً إلى أن بعض جنود النظام كانوا يجعلون الكتب وقوداً لإعداد الشاي والطعام.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
المكتب الإعلامي للسيد الحكيم يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها
03:18 | 2026-09-29
التربية تعلن وصول دفعة جديدة من الكتب المنهجية إلى المخازن
04:44 | 2026-10-02
هيئة الاعلام والاتصالات توجه انذاراً لـ أبو حبيب الصافي
13:18 | 2026-07-27
أول تعليق من بارزاني بعد استهداف مكتبه الشخصي ومقر أمني بأربيل
04:44 | 2026-08-17
الصافي يستذكر حرق الكتب وسلب مكتبة الحكيم
النجف صمدت بألف عام من العطاء
السيد أحمد الصافي
أمير المؤمنين
السومرية نيوز
أحمد الصافي
أمير المؤمن
سومرية نيوز
السومرية
سيد أحمد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تصريح يخص تعديل رواتب الموظفين
محليات
52.88%
02:06 | 2026-10-21
تصريح يخص تعديل رواتب الموظفين
02:06 | 2026-10-21
ترقب مصير 5 منافذ.. رويترز تكشف اسرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران
محليات
20.64%
04:40 | 2026-10-21
ترقب مصير 5 منافذ.. رويترز تكشف اسرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران
04:40 | 2026-10-21
برشلونة يتلقى ضربة قبل الكلاسيكو
رياضة
15.38%
11:36 | 2026-10-21
برشلونة يتلقى ضربة قبل الكلاسيكو
11:36 | 2026-10-21
الامطار تشتد والانواء تنشر تقريرا جديدا
محليات
11.1%
02:21 | 2026-10-22
الامطار تشتد والانواء تنشر تقريرا جديدا
02:21 | 2026-10-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - الحلقة ١٥٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-10-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
Live Talk
فن الايهام البصري - الحلقة ١٣٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
صباحكم أحلى مع سلمى
انا عندي مشكلة 21-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
طل الصباح
أبراج - الكل لو الي؟ 21-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-21
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
عشرين
الحكومة تواجه معرقلي حصر السـ لاح العصا لمن عصى! - عشرين م٥ - الحلقة ٧٧ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-20
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
استديو Noon
سجى نون 18-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-15
اخترنا لك
البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته ليوم الأحد المقبل
12:27 | 2026-10-22
تكليف وزير الزراعة الأسبق محمد الخفاجي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون الزراعة
12:06 | 2026-10-22
القبض على ضابط برتبة مقدم مطلوب بقضية "بغاء" في بغداد
12:03 | 2026-10-22
المديرة التنفيذية لوحدة العمل التجاري في آسياسيل تفوز بجائزة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتُبرز حضور القيادة العراقية إقليمياً
10:38 | 2026-10-22
إتلاف 3 صواريخ غير منفلقة في صحراء غرب الأنبار
08:53 | 2026-10-22
التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
06:18 | 2026-10-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.