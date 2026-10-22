إتلاف 3 صواريخ غير منفلقة في صحراء غرب الأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "نفّذت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في دفاع مدني عملية إتلاف ثلاثة صواريخ طائرة في غرب الأنبار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبإشراف ميداني مباشر من المدير العميد الحقوقي ثلج".وتابعت ان "عملية الاتلاف جاءت ضمن جهود تطهير المناطق من المخلفات الحربية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".