المديرة التنفيذية لوحدة العمل التجاري في آسياسيل تفوز بجائزة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتُبرز حضور القيادة العراقية إقليمياً

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل "جوائز التميّز" الذي أُقيم ضمن فعاليات القمة، حيث اختارت الفائزين لجنة دولية ضمّت خمسة عشر خبيراً في القطاع، تكريماً لمن تصفهم مجموعة "تيليكوم ريفيو" بأنهم "نخبة النخبة" في مختلف مجالات القطاع، من الأداء المؤسسي إلى القدرات الفردية.ويحمل هذا التكريم دلالة خاصة لآسياسيل؛ فهو يحتفي بقيادية نمت مسيرتها المهنية داخل الشركة، وتقود اليوم استراتيجيتها التجارية لخدمة أكثر من 20 مليون مشترك في مختلف أنحاء . كما يعكس بيئة عمل أصبح فيها دعم المرأة للوصول إلى المناصب القيادية العليا نهجاً راسخاً.وقال عامر الصناع، الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل: "نحن فخورون بچرا. هذه جائزتها، وقد نالتها عن جدارة. وهي تعكس أيضاً هويتنا كشركة؛ ففي آسياسيل، يُعدّ تمكين المرأة جزءاً من أسلوب عملنا، سواء داخل فرقنا أو في مختلف أنحاء البلاد من خلال برامجنا. ونهنّئها على هذا التكريم".وبهذا التكريم، تنضم امرأة عراقية إلى نخبة الأسماء البارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من هذه الروح، تواصل آسياسيل الاستثمار في تمكين المرأة العراقية، داخل الشركة وفي المجتمع، من خلال إتاحة فرص حقيقية للتعلم والنمو والقيادة. ويعزّز هذا الإنجاز ذلك الالتزام، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الأجيال المقبلة من النساء. إنها لحظة فخر لآسياسيل وللعراق.