القبض على ضابط برتبة مقدم مطلوب بقضية "بغاء" في بغداد

وذكر المصدر لـ ، أن "قوة أمنية تمكنت، من خلال نصب كمين محكم، من القبض على ضابط برتبة مقدم منسوب إلى ، هارب ومطلوب وفق المادة 6 من قانون البغاء".وتابع، أن "العملية تمت خلال عملية أمنية في منطقة العرصات بالعاصمة "، مشيرا الى ان "المتهم أُحيل إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ، وأُودع التوقيف لاستكمال الإجراءات الأصولية بحقه".