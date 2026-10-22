تكليف وزير الزراعة الأسبق محمد الخفاجي مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون الزراعة

وقال المصدر لـ ، إنه " بعقد طوعي، أُسندت إلى الأسبق ، مهمة مستشار خاص لرئيس لشؤون الزراعة".وتابع، أن "التكليف يأتي للاستفادة من خبرته في القطاع الزراعي، فيما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهام الموكلة إليه أو مدة التكليف".