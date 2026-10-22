إخلاء عوائل وإخماد حريق بمجمع سكني متعدد الطوابق في الكرادة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني نجحت في إخلاء عوائل وإخماد حريق بمجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة "كم سارة" بالكرادة، وسط العاصمة".واشارت الى "عدم تسجيل اصابات بشرية واقتصرت فقط على الأضرارا المادية".