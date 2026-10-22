عطلة في هذه المحافظة الاحد المقبل

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المصادف 2026/10/25 بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة (ع) (الرواية الثانية) مستثنياً الدوائر الأمنية والخدمية".وأكد أن "تعطيل الدوام الرسمي جاء من أجل إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لإحياء هذه المناسبة الأليمة وتقديم الخدمات للزائرين الكرام الوافدين إلى المحافظة لتقديم العزاء إلى (ع)".