بالصور.. العتبة العلوية تنشر لافتات الحزن إحياءً لذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)

نشرت العتبة العلوية لافتات الحزن في أرجاء العتبة، إحياءً لذكرى وفاة أو استشهاد السيدة (عليها السلام)، التي تصادف يوم الأحد المقبل.

وأظهرت صور نشرها إعلام العتبة العلوية مظاهر الحزن التي تزيّنت بها أروقة العتبة، استعداداً لإحياء المناسبة واستقبال الزائرين.

ادناه الصور: